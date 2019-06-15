阿根廷鬥哥倫比亞 阿古路法卡奧箭頭地位受考驗

15屆冠軍阿根廷隊明早美洲國家盃B組首戰將硬碰哥倫比亞隊，據報兩軍箭頭阿古路及法卡奧今屆比賽必須「打醒十二分精神」，否則將來或被後浪掩過。

阿根廷去年世界盃16強不敵法國出局，美斯隨即豹隱國際賽，至早前才歸隊，但其位置續穩如泰山，現在的問題是由誰較適合伙拍他攻堅。

與他征戰多年的好友、今次亦回歸球隊的31歲前鋒阿古路應最有機會，惟這曼城球星為阿根廷90次上陣建樹不多，河床的31歲老將馬迪亞斯蘇亞雷斯，或國際米蘭21歲新秀拿達路馬天尼斯是有機會伺機而上，而祖雲達斯攻擊手保羅戴巴拿亦在虎視眈眈。另外，阿軍門將安特拿達在操練中受傷，料球隊勢補選效力烏甸尼斯的祖安梅素。

法卡奧在哥倫比亞的掛帥角色可能比阿古路更複雜，主因是已33歲的他近年走下坡，反觀為阿特蘭大在意甲攻入23球的28歲鋒將杜雲沙柏達來勢洶洶，費倫天拿的路爾斯梅利爾也有機會崛起。

33歲法卡奧近年走下坡

然而只曾在2001年奪標的哥軍此役恐相當凶險，因近10年各項賽事碰阿根廷錄得3和5負的不勝劣績，當中近6年5次交鋒更「食白果」。與上述兩軍同被編在B組的是巴拉圭及獲邀參賽的2022年世界盃主辦國卡塔爾。至於A組明晨也會上演委內瑞拉對秘魯的比賽。此外，今年初曾胃出血的58歲阿根廷名宿馬拉當拿，已以健康問題為由，辭任墨西哥甲組球會多拉多斯教練一職。