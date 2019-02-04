速龍首奪NBA總冠軍 總決賽4：2挫勇士 加國隊破天荒揚威美籃壇

勇士賽前場數落後2：3，昨重返甲骨文體育館最後一役成背水一戰。不過速龍反客為主，控衛盧利為首球員連入多記3分球，半場領先60：57。第3節主隊憑手感火熱的基利湯臣反擊，為勇士一度反超前4分，惟該節尚餘2分22秒時，湯臣一次快攻落地時意外扭傷左膝，雖他之後保留在場上權利，回到場內射入兩個罰球才離場治理，助勇士以85：80領先。

居里末段3分起手中框飲恨

不過，勇士失去全場攻入30分的湯臣作進攻點，最後一節被速龍反超5分，縱在完場前18.5秒追至只差1分，速龍在之後攻勢亦傳球失誤，但勇士餘下9.6秒最後一擊，落在今場手風欠順的「咖喱仔」史堤芬居里身上，結果3分起手前框彈出下，祖利蒙特格連雖搶得球再喊暫停，但因勇士已用畢暫停，變相技術犯規，最終利安納連入4個罰球下，速龍險勝114：110，場數4：2擊敗過去兩屆盟主勇士，取創會24年來首座總冠軍。利安納、盧利、雲維列特及施亞琴4人得分均逾20分。

相隔4年再膺FMVP 利安納未定去向

速龍登基，功臣首推今季來投的利安納，在總決賽場均達28.5分、9.8個籃板及4.2次助攻，繼2014年後再獲選為FMVP，除了是史上第3人在兩支球隊獲此殊榮，他在今季季後賽共獲732分，是史上單季季後賽得分第3高，僅次於米高佐敦及勒邦占士。上季受傷患困擾、今季被馬刺交易的利安納，今夏回復自由身，他賽後未有表明會否留隊，只稱享受當下，坦言過去一年經歷了很多，欣喜堅持刻苦訓練，換來美滿結局。

速龍管理層除了季初毅然將主將迪羅辛換來利安納，季中又從灰熊換得中鋒馬克加素爾，大大提升攻守戰力，助速龍在東岸的「後勒邦占士時代」一路高歌，首奪東岸冠軍後再於NBA稱霸。