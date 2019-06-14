巴西迎玻軍誓響頭炮 古天奴身負重任 「主耶穌」雄心萬丈

巴西vs.玻利維亞 now650台 明早08：30直播

尼馬無緣參賽，被指是巴西9奪美洲盃的最大障礙，主帥鐵迪也承認道：「他是當今三甲球員，缺少他是一種遺憾。他的實力僅次於美斯和基斯坦奴朗拿度，夏薩特可與他相比，但他擁有較對方快速的優勢。我們會懷念他。」

尼馬是在上周中友賽勝卡塔爾時觸傷右足踝，需養傷4周。然而，一般相信尼馬近期涉及強姦1名女子的案件，對巴西是有百害而無一利，反而可讓隊內其他球星乘時崛起，取代尼馬的地位。

主帥鐵迪：尼馬屬世上三甲，懷念他

最先提及尼馬繼承者是剛在巴塞隆拿度過失望一季的前鋒菲臘比古天奴，他或可借今屆賽事一吐烏氣。去年世界盃「食白果」的加比爾捷西斯也雄心萬丈，這名協助曼城榮膺英格蘭本土賽事「三冠王」的22歲前鋒說：「球隊正處佳態，而且充滿信心，因為我們在友賽中表現出色。」巴西過去3場友賽全勝，入球和失球分別是12球和1球。除「主耶穌」外，利物浦的羅拔圖法明奴、愛華頓攻擊手李察利臣及阿積士的大衛拿尼斯，均有潛力在這國際大賽正式打出名堂。

法明奴李察利臣拿尼斯有望崛起

事實是巴西是盼今屆能藉主場之利，一搔12年之癢，在國際大賽掄元，而翻看過去8次奪標中，他們有4次是在主場勝出，名宿卡富在賽前預測，即使缺尼馬，巴西仍能坐亞望冠。惟主場陰影可能是2014年世界盃只得殿軍，過程中以1：7大敗在德國隊腳下的4強賽，更成為該國足球史上其中一個慘痛烙印。與巴西同編在A組的尚有秘魯隊及委內瑞拉隊。