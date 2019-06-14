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2019年6月14日星期五
36歲李宗偉宣告掛拍 「堅持訓練鼻咽癌或復發」 林丹:沒人陪我了
視李宗偉為榜樣 伍家朗大嘆掛拍可惜
「拿督」看好師弟李梓嘉接班 願當陪練員
李宗偉經典時刻
花劍個人賽不敵日本劍手 張家朗亞洲賽摘銀
何詩蓓再破400自香港紀錄
曼城下月友賽傑志 尼史葛訪港宣傳
7港將當模特兒 初嘗「行天橋」滋味
體壇快訊：南華永倫今演紅黃大戰
電視精選
巴西迎玻軍誓響頭炮 古天奴身負重任 「主耶穌」雄心萬丈
阿根廷圖破26年錦標荒 缺經驗恐成障礙
英超8．9開鑼 紅軍先鬥諾域治
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【明報專訊】（請看附圖）
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