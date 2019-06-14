體壇快訊：南華永倫今演紅黃大戰

李皓晴杜凱琹日本賽內訌

李皓晴與杜凱琹今午將在日本公開賽女單首圈上演港隊內訌，前者昨在第3輪外圍賽以局數4：3反勝韓國球手。至於蘇慧音亦在外圍賽報捷，但正賽圈先硬撼東道主球手平野美宇。三人亦會與黃鎮廷、何鈞傑、吳詠嵐等分途戰雙打。

皇馬4.2億購費蘭特文迪

皇家馬德里昨落實今夏第4簽，從里昂收購法國隊左閘費蘭特文迪，合約為期6年，轉會費4800萬歐元（4.2億港元）加500萬歐元浮動獎金。另外，西乙球隊拉科魯尼亞昨在升班附加賽4強首回合，主場以4：2勝客軍馬拉加。

巴西晉土倫盃決賽碰日本

巴西隊昨於土倫盃4強以2：0輕取愛爾蘭隊，將於明晚上演的決賽與日本隊爭標，而愛軍則會於同晚較早時間與墨西哥隊踢季軍戰。至於女子世界盃分組賽，法國隊在A組榜首戰以2：1挫挪威隊續居首，而兩屆冠軍德國隊則在B組同樣在榜首戰獲勝，以1：0小勝西班牙隊排榜首。

富美多處骨折無緣下月環法

英力士公路單車隊（前身天空車隊）宣布，4屆環法單車賽冠軍富美在環多菲內單車賽第4站前，練習時高速撞牆，大腿、盆骨、肋骨等多處骨折入院，需留醫並深切治療數日。他將不會出戰下月初開始的第106屆環法。