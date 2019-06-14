36歲李宗偉宣告掛拍 「堅持訓練鼻咽癌或復發」 林丹:沒人陪我了

李宗偉昨身穿馬來西亞隊制服，在體育部長等陪同下宣布退役決定。他說掛拍的決定艱難但自己不會後悔，因為健康是首要考慮：「醫生勸告我不要讓身體承受更大的壓力，要量力而為。雖沒逼迫我退役，但我明白他的意思。」他之後再在公開信指堅持訓練，鼻咽癌或會復發。

結束19年職業羽毛球生涯

李宗偉去年缺席世界賽及亞運，至9月公布治療鼻咽癌後進入康復期，年初復操卻一直未有比賽，世界排名亦下跌至191。他表示原定明年奧運後才退役，更在4月擔任大馬羽賽頒獎嘉賓時，與男單冠軍兼中國隊宿敵林丹約定，在東京一同出戰第5次奧運。林、李二人與印尼的雅典奧運冠軍陶菲克及丹麥名將基斯頓遜，並稱為千禧年代的羽毛球壇四大天王，但隨李宗偉掛拍，逐漸淡出國家隊的「超級丹」亦只能憑歌寄意。他在微博分享呂方的《朋友別哭》，又說「獨自上場沒人陪我了」。李宗偉則向對方送上祝福：「林丹與我是球場上的對手，私底下還是密友。我希望他可以出戰東奧，但他面對很多年輕球手挑戰。」

明年任大馬奧運團長貢獻國家

至於未來去向，「拿督」指自己需要休息，未來要先陪兩名兒子，及與結婚7年、曾同樣是大馬羽毛球代表的太太黄妙珠度密月作報答，明年再以馬來西亞隊奧運團長身分貢獻國家。他又感謝大馬羽總過去不遺餘力，即使2014年陷入禁藥醜聞仍支持自己。

36歲的李宗偉2000年起代表馬來西亞隊，曾累積350個星期位列世界第1，19年生涯錄得超過700場勝仗及史上最多的69個男單冠軍。不過，對林丹40戰僅12勝，令他奧運及世界賽各3度決賽飲恨，成為當代體壇著名的無冕之王。