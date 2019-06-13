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韓國烏克蘭首闖世青盃決賽

【明報專訊】韓國隊昨創歷史躋身世青盃決賽。他們憑效力華倫西亞的中場李康仁上半場開出罰球，崔俊（19號）入楔奠勝，以1：0擊敗厄瓜多爾隊。烏克蘭隊末段10人應戰，亦以1球氣走意大利隊，同樣首晉決賽。

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