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2019年6月13日星期四
藍武士征美洲盃 久保建英振翼待飛 時隔20年再獲邀 18歲「日本美斯」為東奧磨劍
烏拉圭智利成攔路虎 球隊老化添隱憂
美斯年賺近10億成打工皇帝
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韓國烏克蘭首闖世青盃決賽
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韓國烏克蘭首闖世青盃決賽
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【明報專訊】韓國隊昨創歷史躋身世青盃決賽。他們憑效力華倫西亞的中場李康仁上半場開出罰球，崔俊（19號）入楔奠勝，以1：0擊敗厄瓜多爾隊。烏克蘭隊末段10人應戰，亦以1球氣走意大利隊，同樣首晉決賽。
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