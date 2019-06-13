藍武士征美洲盃 久保建英振翼待飛 時隔20年再獲邀 18歲「日本美斯」為東奧磨劍

10歲投巴塞青訓 首季豪取74球

被視為可能是日本足球史上最強的攻擊手，久保建英早在7歲時，已在出生地川崎市的柿FC打響名堂，獲當地日職勁旅川崎前鋒垂青加入其青年軍。他在巴塞隆拿於當地舉辦的訓練營表現優越，2011年獲巴塞邀請以10歲之齡加入拉瑪西亞青訓營，成為巴塞青年軍一員。他在首季即證明實力，為巴塞U11上陣30場入74球，翌季更膺年度最有價值球員（MVP），效力4年間一直是梯隊必然正選。

惟2015年巴塞被國際足協以非法簽入小將為由嚴懲，令屬於違規簽入的久保不可留隊，最終他在當年決定重返日本加盟FC東京，先在該會U23磨練，至2017年以15歲之齡首戰日職，翌季被外借至橫濱水手，射入日職處子球。今季他重返FC東京後成為主力，至今在聯賽已入4球及交出4次助攻。據報目前除了巴塞有意重簽對方外，拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、曼城及皇家馬德里均對其虎視眈眈。

18歲演大國腳地標戰 歐洲豪門追獵

久保日前於大國腳處子登場後，賽後訪問流露稚氣：「當我走進球場，很多鏡頭集中在我身上，感覺有點難為情，但能首次為一隊上陣還是感到高興的。雖然時間不多，但我在比賽中發揮出自己的長處，期望能在美洲盃有更好表現並爭取入球。」作為「藍武士」老大哥的後衛長友佑都，對久保亦寄予厚望：「他能成為偉大的球員，他的運球非常厲害，感覺不是我能做到的動作，這亦是任何守將不想面對的球員。他踢得不像是一名18歲的小將，在場上表現都很自然。」今屆日本隊被編入死亡C組，同組有烏拉圭隊、厄瓜多爾隊及力爭3連冠的智利隊。

另外，日本U22在土倫盃4強與墨西哥隊90分鐘踢成2：2，不設加時下以互射12碼贏5：4，首闖決賽。