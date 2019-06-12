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2019年6月12日星期三
港足主場吞兩蛋 52年來首負中華台北 新帥麥柏倫出師不利 批「踢得像孩子」
6名年輕球員上陣 「千禧後」孫銘謙陳晉一地標
勇士挫速龍追近場數 杜蘭特再傷恐收咧
鬥牛軍輕取瑞典 拉莫斯國際賽第20次建功
迪甘斯：費蘭特文迪將成皇馬第4簽
阿古路冀美洲盃封王助美斯圓夢
國足小勝塔吉克 納比領軍兩連捷
體壇快訊：意甲15隊反對改革歐聯
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【明報專訊】（請看附圖）
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