港足主場吞兩蛋 52年來首負中華台北 新帥麥柏倫出師不利 批「踢得像孩子」

港足昨友賽世界排名高16位的中華台北隊，前者近6次交手皆勝，包括在2012年2月時任港足教頭摩力克首領軍，在旺角場即以5：1大勝台北隊響勝鼓。昨仗開賽前奏國歌期間，觀眾席除再次傳出噓聲，亦有球迷手持「反送中、抗惡法」標語，反修訂《逃犯條例》。麥柏倫首戰領港足排出4-4-2陣式，闊別港隊多時的鞠盈智及陳肇鈞，與隊長黃洋鎮守中場。20歲小將茹子楠成正選最年輕一員，中超大連一方的艾力士與麥基攻堅。縱使昨晚持續下起驟雨，仍無礙2421名球迷入場。不過，昨仗台北隊反客為主，反擊甚具威脅，相反主場出擊的港足，防線頻頻失誤，門將葉鴻輝多次化解保不失。24分鐘，艾力士因傷退下火線，由陳廣豪入替首為大港腳上陣。

20歲茹子楠成昨仗最年輕正選

港足戰至34分鐘失守，客軍藉反擊由陳浩瑋在左路射破葉鴻輝「十指關」開紀錄。41分鐘，陳廣豪突破越位後推大位起腳僅柱邊出界，未能扳平後，港足於半場補時階段再失一球，效力航源的陳浩瑋梅開二度，令港足半場落後兩球。

港足下半場換入黃威加強攻力，但兩軍其後戰况膠着。客軍及後有李茂兩黃一紅被逐，踢多一人的港足於77分鐘有黃金機會，徐宏傑右路傳中，鞠盈智門前迎頂中楣 ，最終負0：2，被中華台北隊取得自1967年後對港足的首勝。麥柏倫則繼加利韋特後，成為另一名首戰主場出師不利的港足教頭。

新帥籲勿因一仗勝負責罵港足

此前執教芬蘭隊及拉脫維亞隊首戰，麥柏倫均以1球勝出，他賽後稱上半場表現欠佳是落敗主因，形容球隊「踢得像是孩子」，但指在下半場已有改善。對於港足多年來首次不敵台北隊，麥帥認為，對手近年心態有很大提升，昨憑出色表現取勝，重申不應單因不敵台北而責罵港足。

文：余瑋、林欣澤

圖：楊柏賢、林靄怡