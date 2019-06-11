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2019年6月11日星期二
葡軍挫荷蘭 歐國聯封王 C朗自覺像18歲 「只要有力量仍踢國際賽」
英格蘭更衣室獲發銅牌 修夫基批諷刺
拿度12次稱霸法網 決賽挫堤安姆 攬18大滿貫
何詩蓓摩納哥賽破港績奪金 歐鎧淳百米背泳添銅
缺尼馬首戰 巴西派7蛋
比利時迎蘇格蘭爭4連捷
體壇快訊：東方甲一碰滿貫力爭6連勝
電視精選
麥柏倫首領軍 港足迎台北 盼麾下展決心 黃洋：主攻報答球迷
伊高投富力 傳月薪25萬
FIFA取消澳門作客斯國賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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葡軍挫荷蘭 歐國聯封王 C朗自覺像18歲 「只要有力量仍踢國際賽」
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