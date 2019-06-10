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2019年6月10日星期一
法軍兩蛋敗走土耳其 10年來首零中門 迪甘斯:如被摑一巴
英軍互射12碼挫瑞士 歐國聯奪季
日本友賽2:0挫薩軍 久保建英處子登場
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何詩蓓歐鎧淳蒙地卡羅賽破香港紀錄
澳門足總棄戰世盃外 球員聯署威脅退隊
林高遠挫張本香港站封王
體壇快訊﹕尼馬養傷4周毋須手術
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林高遠挫張本香港站封王
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【明報專訊】中國隊新星林高遠（右二）昨於乒乓球世巡賽香港站，以局數4：2擊敗15歲日籍神童張本智和（左二），稱霸男單。另一中國隊球手王藝迪亦以直落4局，輕取日本隊的伊藤美誠封后，首奪世巡賽分站錦標。
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