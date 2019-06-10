體育
下一篇 上一篇

林高遠挫張本香港站封王

【明報專訊】中國隊新星林高遠（右二）昨於乒乓球世巡賽香港站，以局數4：2擊敗15歲日籍神童張本智和（左二），稱霸男單。另一中國隊球手王藝迪亦以直落4局，輕取日本隊的伊藤美誠封后，首奪世巡賽分站錦標。

上 / 下一篇新聞