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日本友賽2:0挫薩軍 久保建英處子登場

【明報專訊】日本隊昨於友賽主場憑前鋒永井謙佑梅開二度，以2：0擊敗薩爾瓦多隊。被視為日本足壇未來希望的「日本美斯」久保建英（中），於67分鐘後備入替，以18歲零5日之齡，成隊史第2年輕上陣球員。

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