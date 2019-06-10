法軍兩蛋敗走土耳其 10年來首零中門 迪甘斯:如被摑一巴

法國隊之前兩場歐國外全勝，昨仗對比去夏世界盃決賽，正選11人只缺少受傷的尼高路簡迪與盧卡斯靴南迪斯，但64%控球率換來4次射門，包括基沙文的頭槌，全數未能威脅主隊土耳其的大門，是近10年來首次，法國隊亦是4年來首次半場失兩球。土耳其隊憑中堅卡恩阿耶漢，及前鋒辛基斯安達的入球，以2：0爆冷獲勝，賽後3戰全捷，排H組榜首。

夏薩特比軍百戰 率隊大勝哈薩克

前鋒基利安麥巴比全場22次失去控球，與中場保羅普巴等備受批評，法國隊主教練迪甘斯警告一眾世盃冠軍球員要清醒：「當全隊的表現得如此漫無目的，是完全沒得着。我們被摑了一記耳光，會回去好好分析。」暫列H組次席的法軍，將在周三凌晨作客弱旅安道爾隊。

其餘列強則順利贏波。世界第一的比利時隊有隊長夏薩特第100次為國家隊上陣，守將卡斯泰尼則攻入國家隊首球，加上梅頓斯及盧卡古建功，在I組以3：0擊敗哈薩克隊。比軍後日對手蘇格蘭隊，則憑隊長安德魯羅拔臣射入世界波，以2：1險勝塞浦路斯隊，同組的俄羅斯隊以9：0大炒「魚腩」聖馬力諾隊。此外，C組的德國隊與J組意大利隊的亦保持外圍賽全勝。

狂牛迎瑞典 眾主力勢擔正

F組的西班牙隊明晨在班拿貝球場，迎戰同樣3戰不敗的瑞典隊。「狂牛」剛作客以4：1輕取法羅群島，不足3日休息下，該仗未有上陣的迪基亞、丹尼爾卡華積、布斯基斯等料復任正選。前鋒艾華路莫拉達據報寓所遭爆竊，但妻兒沒受傷。

（國際賽消息）