夏薩特下車上艦簽約5年 15億轉投破皇馬紀錄 成最高周薪球員

夏薩特現時身處比利時隊訓練營，本周出戰兩場歐洲國家盃外圍賽。皇馬指他之後才會到馬德里作體檢，周四亮相班拿貝球場。雙方簽約5年，有傳夏神將繼承魯爾、基斯坦奴朗拿度（C朗）穿過的7號球衣。聲明未提及轉會費，但此前各大傳媒披露交易作價8850萬鎊（約8.8億港元），連同獎金及附加條款可達1.5億鎊（約15億港元），將超越加里夫巴利加盟時的轉會費紀錄，其40萬鎊（約399萬港元）周薪，亦傲視去夏離開的C朗。

與偶像施丹合作重建艦隊

夏薩特在社交網發公開信，感謝車路士及球迷7年來照顧，「希望你們能理解我要追求生涯的下一個階段」。門將泰拔高圖爾斯上季同樣由車路士加盟皇馬，他歡迎同鄉「來到世界最佳的球會」。

成今夏加盟皇馬第3人

28歲的夏薩特於2005年成為法甲里爾青年軍，2012年加盟車路士。落實轉投皇馬後，球迷亦翻出夏薩特的舊照，其中一張是他與弟弟杜根夏薩特及基利安夏薩特同穿法國隊10號球衣，施丹於1998年領「高盧雄雞」首奪世界盃冠軍。法國隊在上年再搔20年之癢，4強曾擊敗有夏薩特在陣的比利時隊。賽前夏薩特說：「我們在1998年世界盃時代成長，當時法國隊球員較比利時好，所以都支持法國隊而非比利時隊。」

皇馬之前已花逾億歐元，預簽巴西後衛艾達米列達奧及塞爾維亞前鋒盧卡祖域，亦盛傳正斟介熱刺的丹麥中場基斯甸艾歷臣，勢必有球員在今夏離隊，但巴利、賓施馬與盧卡斯華斯基斯等，均出現在新球衣宣傳照。