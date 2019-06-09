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2019年6月9日星期日
紅軍名宿險勝蜂兵 大球場賀6奪歐聯 戴奧梅開二度膺傳奇賽最佳 划龍舟動作慶祝入球
荷西安歷基抗癌後復出嘆感覺奇妙
傳奇賽花絮
堤安姆苦戰挫佐高域 決賽再鬥拿度爭冠
速龍再挫勇士 奪冠只差一步
咸美頓加國站練習賽罕有失準撞車
日本兩神童港乒賽分途闖決賽
體壇快訊：鄧謝配澳洲賽無緣決賽
電視精選
夏薩特下車上艦簽約5年 15億轉投破皇馬紀錄 成最高周薪球員
葡軍主場劍指歐國聯冠軍 首屆決賽碰荷蘭 C朗冀再揚威歐洲
克羅地亞挫威爾斯重返勝軌
尼馬勢休戰6周 巴西隊補選韋利安
美斯友賽起孖 阿根廷大勝捧盃
中國女足世盃出師不利
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傳奇賽花絮
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【明報專訊】（請看附圖）
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