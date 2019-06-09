紅軍名宿險勝蜂兵 大球場賀6奪歐聯 戴奧梅開二度膺傳奇賽最佳 划龍舟動作慶祝入球

昨午氣溫雖高達31度，仍吸引了14839人入場。兩軍球迷開賽前先合唱共同會歌《You'll Never Walk Alone》。場內利物浦球迷人數明顯佔優，坐滿南看台兼高唱打氣歌「Allez Allez Allez」推高氣氛；對面看台的多蒙特擁躉亦不甘示弱，與球迷大玩冰島國家隊的「維京戰吼」。

近1.5萬人高溫下觀戰

開賽僅5分鐘，紅軍即由中場戴奧近門補中搶佔先機。「蜜蜂元老」於20分鐘由柏迪歷扳平，他與助攻的穆罕默德施丹一同做出「划龍舟」動作，與港迷補祝端午節。

不過1分鐘後，戴奧立即在中場笠射偷襲得手再領先。多蒙特及後再由艾禾頓建功逼和2：2完半場。下半場69分鐘，紅軍由路爾斯加西亞博得12碼，科拿主射中鵠，終險勝3：2完場。紅軍前鋒古積特昨晨抵港後不足9小時，即正選兼上陣大半場時間，掛靴兩年體能依舊驚人。

球迷看台高舉「反送中」紙牌

兩隊球員賽後繞場一圈答謝球迷，紅軍名宿更高舉向球迷借來的歐聯獎盃氣球，在場內「捧盃」慶祝。深受利迷歡迎的丹尼爾艾格，完場後將球衣送給球迷後赤膊上陣，露出一身紋身為球迷簽名。而下半場尾段，有球迷在看台高舉「反送中」紙牌，籲球迷今午參與遊行。

當選賽事最佳球員的戴奧說，很高興能一報去年8月對壘敗仇，並大讚香港利迷熱情。多蒙特名宿奧禾莫耶拉承認，與隊友對扳平後立即失球感失望，稱這就是足球，但滿意雙方合演一場精彩賽事：「今次利物浦有較多運氣，下次我們會捲土重來。」

文：余瑋、林欣澤

圖：曾憲宗