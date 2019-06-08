史東斯送禮 英軍反負荷蘭 修夫基嘆出局痛苦 橙軍明決戰葡萄牙

英格蘭此役正選陣容沒有歐聯決賽雙雄利物浦和熱刺球員，荷蘭則有「紅軍」中堅華基爾雲迪積克及中場韋拿杜姆「擔正」。全場4個入球全因兩軍後防送禮造成。30分鐘，荷蘭19歲「金童」中堅馬菲斯迪歷特後場「漏油」後，在禁區內掃跌截得皮球的敵鋒拉舒福特被判12碼，「福仔」親自操刀先拔頭籌，但這曼聯球星下半場因傷退下火線，由熱刺箭頭哈利卡尼入替。

三獅連續5場國際大賽4強出局

73分鐘，荷蘭鋒將迪比開出角球，英軍守將史東斯未能追貼迪歷特，讓後者頂入扳平1：1及結束90分鐘比賽，需加時作賽。97分鐘，史東斯後場扭失波，迪比第一時間射門被英軍門比克福特擋出，另一荷蘭前鋒昆斯普美斯補射「省」中敵衛基爾獲加擺烏龍反超前。114分鐘，史東斯傳球予已被普美斯力迫的隊友中場巴克里，後者慌忙下誤傳迪比，再橫傳予普美斯射成3：1完場，使荷蘭得以能決戰葡萄牙，只能與瑞士爭季軍的英軍，則連續5場國際大賽4強賽出局（見右表）。

英軍主帥修夫基說：「在這賽事階段出局會令人痛苦數天，但我們可從這次經歷變得更強。那些犯錯是不尋常的，是執行力不濟、疲勞及對比賽欠敏銳觸覺所致。我們要求球員由後場做起，否則便不可能成為頂級球隊。己隊此役後場犯錯不少，但荷蘭後防也曾嚴重犯錯。」

朗奴高文：迪歷特將功補過令人高興

荷蘭教練朗奴高文則說：「我半場休息時沒有談及上半場的錯失，那是任何人都看到的，所以不用累贅。看到迪歷特下半場將功補過實在很高興。」高文又稱讚22歲中場法蘭基迪莊說：「他是這場比賽的焦點。他異常冷靜，防守上贏了不少爭球。」惟高文不滿「球隊中後之間太多空位，控球權及攻門雖較多，但臨門一腳太草率」。