紅軍蜂兵傳奇大球場獻技 兩軍元老陸續抵港 多蒙特積極備戰

利物浦傳奇vs.多蒙特傳奇 now633台 下午15：55直播

這兩支歐洲勁旅均以《You'll Never Walk Alone》（YNWA）作為會歌，過去兩支名宿隊曾對壘6次，去夏多蒙特名宿在主場以3：2擊敗利物浦名宿，今午移師香港再戰。

史米沙籲紅軍球迷入場慶6奪歐聯

紅軍名宿科拿、麥馬拿文及丹尼爾艾格等人昨陸續抵港，古積特今晨才抵步，門將杜迪克則因事未能參與。一眾紅軍名宿昨在酒店出席見面會，為購買VIP比賽門票的球迷簽名合照。縱昨未有操練，不過史米沙表示，掛靴後有參與網球及冰球等運動以保持狀態，並呼籲利迷入場參與這場派對，以慶祝利物浦剛第6次歐聯封王。近年參與教練工作的軒索斯則稱，近年幾乎每天都在球場工作，笑言狀態足以應付名宿賽。

真高拿操練任門將疑成「秘密武器」

至於以「頭槌王」列度為首的多蒙特名宿隊則備戰認真，早上4個名宿到銅鑼灣出席多蒙特新球衣發布會後，下午全隊出動到將軍澳運動場操練約一小時輕舒腳頭。「蜜蜂元老」陣中雖有前隊長門將維丹費拿，但昨在操練一度安排捷克長人中鋒真高拿戴上龍門手套練習接球。這現任捷克U19主教練，球員時期曾客串門將。維丹費拿及列度亦透露，這是今仗「秘密武器」。

多蒙特名宿隊球員兼領隊軒列治說，紅軍名宿未有操練下，這課操練將成奠勝關鍵。軒列治及後與柏迪歷指導40名港足及女足U12小將近兩小時。而德國駐港總領事館昨晚亦有設宴款待該隊。列度指出，香港的利物浦球迷眾多，他們盼以今仗表現，說服更多港迷支持多蒙特。

文、圖：余瑋