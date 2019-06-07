尼馬足踝重創緣盡美洲盃 涉姦事件女事主現身 指對方拒戴安全套

巴西隊今晨與同樣參戰美洲盃的卡塔爾隊友賽拍跳，最終憑一對前鋒李察利臣與加比爾捷西斯上半場建功，主場輕勝2：0。惟兩入球之間，尼馬一次盤扭被對手飛剷後倒地，需攙扶離場。主帥鐵迪起初稱其傷勢未算嚴重，但之後巴西足協證實，尼馬右腳足踝韌帶重創，會缺席美洲盃，而且未有康復時間表，料日內再作補選。據報熱刺翼鋒盧卡斯莫拉，以及皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞是同位置的選擇。

森巴兵慘勝卡塔爾 日內補選

27歲的尼馬近期亦捲入桃色醜聞，但女事主Najila Trindade昨賽前首次向傳媒透露，承認當日她希望與尼馬發生性行為，但因對方不願戴安全套而拒絕，尼馬因而變得暴躁。有巴西傳媒亦發布疑似兩人在酒店房間的片段，女方更曾擲雜物，並說「你知道為什麼我要打你嗎？因為你昨天打我」。尼馬早前稱二人曾連續兩日見面。

Trindade日前與代表律師有分歧而結束合作，因此有傳尼馬獲撤強姦訴訟，但她表示已有新的法律代表，將控告尼馬強姦及襲擊。後者亦需為未經同意下發放Trindade的不雅照片，今日上庭作辯。他早前回應指性行為獲雙方同意，更展示二人短訊對話內容作證。昨到醫院探望他的巴西總統博索納羅，亦予以支持：「他是個在困境中的男孩，我相信他。」

巴西總統：我信尼馬

巴西隊則繼續集訓，他們將後日友賽迎戰洪都拉斯隊，準備之後對玻利維亞隊的美洲盃揭幕戰。同處A組的還有委內瑞拉與秘魯，前者昨晨以1：3反負墨西哥隊；秘魯則以1：0小勝哥斯達黎加。另外，巴西奧運隊在土倫盃B組以4：0大勝主隊法國U18，提早一輪出線。