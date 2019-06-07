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2019年6月7日星期五
紅軍蜂兵名宿會師大球場 明午4時獻技 冀大手交易讓球迷盡興
過來人荷西安歷基勉勵抗癌球迷
紅軍名宿簽名會與球迷同樂
3:2反勝意軍 破交手6連敗宿命 中國女排香港站全勝封后
黃杜配挫張本組合 主場闖混雙8強
缺湯臣杜蘭特 勇士負速龍落後1:2
夏納衛冕失敗 8強負17歲美國新秀
體壇快訊：港人月底起可購東奧門票
電視精選
尼馬足踝重創緣盡美洲盃 涉姦事件女事主現身 指對方拒戴安全套
C朗戴帽 葡軍挫瑞士晉決賽
足壇快遞：傳夏薩特減至8.8億投皇馬
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【明報專訊】（請看附圖）
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