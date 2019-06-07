紅軍蜂兵名宿會師大球場 明午4時獻技 冀大手交易讓球迷盡興

文、圖：余瑋

兩支同樣使用《You'll Never Walk Alone》作會歌的歐洲勁旅，近日有一眾名宿陸續抵港，其中利物浦名宿昨兵分三路，史米沙及軒索斯聯同曾效紅軍的「蜜蜂兵」多蒙特名宿列度，在大球場出席賽前記者會，並走入更衣室拍宣傳照；韋斯達維特與麥卡迪亞到奧海城出席簽名會；荷西安歷基及格連莊臣等則與球迷會會員見面。

史米沙讚高普領紅軍不斷進步

兩隊於去年8月踢名宿賽，多蒙特以3：2挫紅軍，明午再對碰前，昨在記招先打「牙骱戰」，史米沙笑言對方多名巴西籍老將表現與年齡不相符，打趣稱要翻查對方護照核實年齡。另邊廂，列度稱明仗為帶給球迷娛樂，期望賽果踢出4：4或5：5的「大手交易」。

利物浦剛於歐聯第6度登基，史米沙指出，紅軍過去在晏菲路球場辦名宿賽皆坐無虛席，香港有眾多紅軍球迷下，冀明午在球場能複製如晏菲路的盛况。作為紅軍2005年歐聯冠軍功臣，史米沙認為今季紅軍實力較當年顯勝一籌，從英超取高達97分亦可見一斑：「領隊高普帶領利物浦不斷進步，有美好的未來。我亦享受看這支紅軍的比賽，攻守兼備又具觀賞性。」

艾格古積特今抵港

今日活動方面，利物浦續參與簽名會，亦有5位名宿出席比賽VIP門票的見面會。兩大球星丹尼爾艾格及古積特則在今日抵港。此外，不出戰這賽事的另一名宿奧雲，今亦訪港出席商業活動。至於多蒙特，列度、維丹費拿及真高拿等，於早上出席新球衣發布會；下午全隊到將軍澳運動場操練，並跟本地球童交流，晚上「蜜蜂」名宿獲德國駐港總領事館設宴款待。