歐聯決賽後遺症 英軍陣容天殘地缺 史達寧勢首任隊長鬥荷蘭

荷蘭vs.英格蘭 香港開電視77台、有線602/662台 明晨02：45直播

英國《每日郵報》報道，史達寧的個人公關公司發新聞稿，指這名曼城翼鋒將在碰荷蘭時擔任隊長，今晨亦與主帥修夫基出席賽前記者會，意味去夏獲任命的正、副隊長的卡尼及軒達臣，或是役俱至少不會正選上陣。不過英格蘭足總指，雖然上述兩人與阿歷山大阿諾特、迪利阿里等今晨才歸隊，修夫基仍未決定正選名單。

卡尼軒達臣等7將歸隊日短

英軍對手荷蘭隊亦有相近煩惱。「橙軍」隊長華基爾雲迪積克在歐聯決賽踢足全場，前日才與利物浦隊友中場韋拿杜姆抵葡萄牙集訓。在去夏對斯洛伐克的友賽，兩人便全場坐後備，但雲迪積克稱今次可隨時候命：「去年，我們是歐聯落敗（不敵皇家馬德里）後歸隊，但今次我們贏了，這是不同的。」韋拿杜姆亦稱自己慶祝派對滴酒不沾，就是考慮到需為國家隊出力。

考慮到其餘球員已集訓兩周，默契也會是修夫基與荷蘭隊主帥朗奴高文決定排陣的因素。倘利、熱兩軍球員不上場，今場英軍料是另一國家隊大戶曼城的天下。除史達寧外，基爾獲加、史東斯或連同戴爾夫領銜防線。曼聯的拉舒福特則會填補卡尼的正前鋒空缺，他十分欣賞修夫基將國家隊當作球會管理：「這裏環境是最接近是自己的家。基本上就是身處球會，你總會為身邊的人打拼。」

史達寧：歐國聯是英軍爭標踏腳石

英格蘭隊在歐國聯分組賽最後兩場分別擊退克羅地亞隊及西班牙隊，晉身今晨在葡萄牙舉行的決賽周，爭取自1966年世界盃之後的首個大賽錦標。史達寧認為這是明年歐洲國家盃，以及2022年世界盃的踏腳石：「當你得到第1次（冠軍），我想會是這次，往後要再贏1次，會相對容易和較少壓力。」