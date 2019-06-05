葡軍三代同場迎瑞士 C朗歐國聯4強復出領軍 球隊磨合成考驗

葡萄牙vs.瑞士 香港開電視77台、有線602/662台 明晨02：45直播

C朗在去年世界盃出局後暫別國家隊，專心為球會祖雲達斯比賽，年初曾於歐國盃外圍賽B組登場，之後在球會靠對曼聯的窩利，日前收穫歐聯最佳入球獎。歐國聯4強對瑞士隊，即使有主將回歸，主帥費蘭度山度士表明葡軍不是奪標大熱：「我們自2004年有着世上最佳球員，卻只贏過一次大賽。名字本身不會贏波。」他續引兩屆歐國盃為例，指2004年主場不敵希臘隊，與3年前在法國捧盃，證明今次沒有所謂主場之利。

「新C朗」祖奧菲歷斯勢擔正攻堅

C朗於3年前對法國隊中途傷出，葡萄牙隊卻爆冷加時贏波，首膺歐洲冠軍。而葡軍世盃後大半年一直不敗，在歐國聯A3組力壓意大利隊出線，似乎證明球隊缺他仍運作暢順。然而，近4仗連和兼只入兩球，山度士今次除重召C朗，前線亦起用兩名新兵，解決鋒力不足問題。狼隊前鋒迪亞高祖達或與隊友摩天奴等組成中路骨幹，但C朗的拍檔更大可能是賓菲加的祖奧菲歷斯。傳聞標價過億歐元的「新C朗」今夏將離隊，前國腳中場堤亞高認為菲歷斯可在任何頂級球會效力，令他想起法國隊球星基沙文。

施費洛域肩負瑞士隊進攻重任

另一邊廂，瑞士隊在A2組最後1場以5：2擊敗比利時隊晉級，前鋒施費洛域該仗連中三元，全季則為賓菲加攻入25球。惟球隊其餘主將近期狀態低沉，中場梳頓沙基利今季加盟利物浦後甚少上陣；阿仙奴的格列沙加以歐霸決賽落敗完季；費倫天拿翼鋒艾迪美臣費南迪斯已3個半月沒有入球或助攻，史堤芬蘇巴來季更要陪同史特加降落德乙。