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2019年6月4日星期二
石偉雄世盃跳馬再奪金 斯洛文尼亞站負傷作賽 調整狀態放眼東奧
港足新帥麥柏倫首督操 冀麾下仿紅軍 提升進攻效率
乒聯世巡賽港站揭戰幔
女排聯賽港站開鑼 中日夜戰
75萬人賀紅軍勝利巡遊 碧根鮑華盼高普教拜仁
尼馬禍不單行 涉發佈不雅圖片遭調查
勇士挫速龍扳平 基利湯臣掛彩添隱憂
雷耶斯靈柩放母會西維爾 群星弔唁
佐高域連續10年入8強 破法網紀錄
體壇快訊﹕陳芷澄美國公開賽列62名
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【明報專訊】（請看附圖）
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