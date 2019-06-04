石偉雄世盃跳馬再奪金 斯洛文尼亞站負傷作賽　調整狀態放眼東奧

香港體操星將石偉雄上周五晚在跳馬資格賽，以14.825分昂首躋身8人合演的決賽，但前晚演練新動作「李世光跳」笠松轉體270度後空翻兩周，因失誤只獲14.400分，但憑第2跳做出14.950分，以兩個動作平均分14.675分、0.075分優勢，力壓白羅斯對手稱霸此站世界挑戰盃，連同上周日在克羅地亞站取得苦等10年的金牌，成為首名連贏兩站世界挑戰盃的港將，再寫自己的紀錄。

嘆受傷患影響 發揮未如預期

新動作得分較資格賽低0.3分，石仔透露原來是傷患影響：「資格賽第2跳落地拉傷小腿肌肉，決賽前兩天完全發不到力，沒有訓練，亦有與教練及治療師商討，會否因有世界賽後顧而棄戰今站。」石仔最終決定上場，但承認賽後肌肉仍感痛楚：「決賽前，我提早兩個半小時到場，熱身後雖然仍覺痛，發揮不及資格賽和上站，但起碼能夠發力，慶幸最終能完成兩套動作，亦幸運地能再次取得金牌。」

今午凱旋 10月世界賽盼再下一城

27歲的石仔在2012年首戰倫敦奧運，但上屆因傷未能取得奧運資格，復出後於去年亞運創下體操界歷史，成為首名衛冕的港將。他之後苦練「李世光跳」，亦改變10月才以新動作比賽的計劃，提早於上站實戰這難度分達6.0的動作。今午他將從斯洛文尼亞抵港，治理傷患後便會備戰10月世界賽，屆時若能在跳馬取得獎牌，即可穩奪奧運入場券，相隔一屆重返最高舞台。

（體操消息）