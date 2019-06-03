被指借醉性侵 尼馬:被設局陷害 正隨巴西隊備戰美洲盃

巴西《環球體育》報道稱，聖保羅警方確認，一名當地女子在上周五報警，指控尼馬性侵。報道又引述相關文件，指二人透過社交平台Instagram認識，效力巴黎聖日耳門（PSG）的尼馬其後邀約對方，上月15日在巴黎一間酒店見面，兼為對方繳付旅費。女事主指控有醉意的尼馬，短暫交談後「突然有侵略性，使用暴力，未得她允許下進行性交」。她未有即時在法國報警，並在兩日後回國。

拍短片否認指控 稱上了一課

27歲的尼馬目前身處巴西，隨國家隊備戰本月中展開的美洲國家盃。這名星級前鋒昨午在Instagram發布短片，先是否認強姦的指控，並稱：「這是一個嚴重的指控，任何認識我的人，都知道我絕不會做出此事。當日發生的一切，純粹是男女之間的事。」尼馬在長達7分鐘的短片自白中，展示與聲稱是女事主的WhatsApp對話，顯示對方多次分享自己的性感照。

他又稱：「我被設局，事件已發生了，讓我上了一課。」尼馬效力的巴黎聖日耳門未有回應，而巴西足總亦拒絕評論事件。

季尾多事之秋 曾因襲擊球迷停賽

尼馬因上月在法國盃決賽落敗後襲擊球迷，被罰停賽3場，上周日（5月26日）更疑擅自離開巴黎，提早回巴西隊報到。他數日前操練期間曾受傷，但已重回訓練。這亦是自去年10月，葡萄牙隊前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），被控多年前強姦一名美國女子後，再有球星捲入同類事件。

（國際賽消息）