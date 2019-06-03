利物浦挫熱刺6奪歐聯 事隔14年再稱霸歐洲

利物浦與熱刺在4強均戲劇性反勝，昨晨會師西班牙馬德里，上演史上第2次全英對決，亦等到紅軍前鋒羅拔圖法明奴及熱刺哈利卡尼傷癒正選掛帥。利物浦僅用23秒便打下贏波基礎，熱刺中場施素高禁區內犯手球輸12碼。沙拿於1分48秒操刀，射入歐聯決賽史上第2快入球，僅次AC米蘭後衛馬甸尼於14年前，對利物浦時的50秒紀錄。兩軍受高溫影響發揮，此後戰况平淡。熱刺下半場換入盧卡斯莫拉加緊進攻，但多次射門均被利物浦門將艾利臣比加救出。紅軍後備前鋒奧歷治再於87分鐘左腳施射，奠定2：0勝局。

沙拿12碼建功 成決賽第2快入球

利物浦上次捧盃是2012年英格蘭聯賽盃，贏歐聯更要數到2005年，去年決賽則因沙拿中途傷出，以1：3不敵皇家馬德里，昨終一雪前恥，打破7年錦標荒，第6次歐聯（連同前身歐冠盃）封王，只落後皇家馬德里的13次及AC米蘭的7次。沙拿賽後談論12碼爭議時稱：「下季（英超）會有VAR，我想我喜歡它了。連續兩年出戰決賽，今次終打足90分鐘，但沒有個人表演，是全隊努力成果。」高普亦終結盃賽決賽6連敗宿命，首奪歐聯。

雲迪積克膺全場最佳 謙稱美斯更值奪金球獎

利物浦即使控球率僅得35.4%，屬近9屆冠軍中最低，且只得3次中龍攻門，但憑堅固防守保住勝果。中堅華基爾雲迪積克曾攔截半單刀的孫興慜，賽後獲選為決賽最佳球員，更保住今季64場未曾被盤扭過的金漆招牌。這荷蘭隊守將被問及爭取金球獎，他表示屬意以12球榮膺歐聯最佳射手的巴塞隆拿球星美斯，但稱「我若勝出，會欣然接受」。雲迪積克最後提醒利物浦，必須保持對勝利的渴望：「7月起，每個人都會由零開始。我們需要挑戰曼城（今屆英超冠軍），他們看來將不會走樣」。