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2019年6月2日星期日
首名晉世盃決賽 石偉雄誓再奪金
前西班牙國腳雷耶斯離世 家鄉遇車禍 終年35歲
黃杜配世巡賽中國站混雙憾負摘銀
大坂直美法網32強提早下馬
美斯：掛靴前冀助阿根廷隊奪標
陳廣豪查維斯投南區 伙夏志明組新鋒線
伊古達拉復出領勇士再征速龍 卡爾：杜蘭特繼續休戰
中國女排會港迷 朱婷大受歡迎
體壇快訊：陳芷澄首闖美公開賽決賽圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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