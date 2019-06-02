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中國女排會港迷 朱婷大受歡迎

【明報專訊】世界女排聯賽香港站周二於紅館開戰，中國隊昨日先於賽場外出席簽名會，星級主攻朱婷（右）大受球迷歡迎，大軍同日亦與香港青年軍落場交流。而對手意大利隊、日本隊及荷蘭隊，昨日分途抵港備戰。

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