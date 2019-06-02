前西班牙國腳雷耶斯離世 家鄉遇車禍 終年35歲

雲格：永遠留在我們心中

西班牙《阿斯報》披露，雷耶斯返家鄉烏特雷拉路途遇意外，車身後方突然起火，據報其堂兄也在意外中去世。阿仙奴及法國隊名宿亨利，在兵工廠有3季曾跟雷耶斯合作做前鋒拍檔。前者在社交網撰文，讚揚雷耶斯是難得一遇的球員及隊友，希望其家人能帶着他的勇氣走出傷痛。一手將雷耶斯帶到阿仙奴的前領隊雲格，亦說「他會永遠留在我們心中。」阿仙奴官方則發布當年雷耶斯加盟，與雲格展示球衣的合照。

至於攜手曾助西維爾贏得歐霸盃的巴塞隆拿中場拿傑迪錫，表示難過得要崩潰：「只有上帝才知道，為何這麼快將你從這個世界帶走。」在馬德里體育會與雷耶斯共事3季的曼城射手阿古路，亦撰文稱視對方為關係非常要好的朋友。

職業生涯5奪歐霸冠軍

雷耶斯1999年在西維爾出道，曾效力阿仙奴、皇家馬德里、馬德里體育會等多支勁旅，並在2003年首度入選西班牙國家隊，21次代表鬥牛兵上陣，包括2006年世界盃分組賽對沙特阿拉伯隊，亦曾先後助馬體會及西維爾，5奪歐霸盃。

雷耶斯去年加盟中甲球隊新疆天山雪豹，與港足前鋒基奧為隊友，在中甲上14場並攻入4球，意外前效力西乙球隊埃斯特馬度拉。