首名晉世盃決賽 石偉雄誓再奪金

香港體操隊星將石偉雄苦等10年，上周於世界挑戰盃克羅地亞站，首奪跳馬金牌，賽後與教練Sergiy隨即轉赴斯洛文尼亞，備戰另一站世界挑戰盃。昨晨他在男子跳馬資格賽，首跳落地不穩被扣0.3分，獲14.700分，但第二跳做出14.950的高分，兩個動作平均分達14.825，以近0.5分優勢力壓白羅斯隊對手，首名殺入決賽，大有機會連續兩站挑戰金牌，再創歷史。

新招式成進軍東奧最強武器

27歲的石仔早已表明，兩站世界挑戰盃的主要目的，是演練「李世光跳」笠松轉體270度後空翻兩周，盼這難度分數達6.0的新動作成為最強武器，有助10月世界賽爭取明年東京奧運入場券。雖然他在今站資格賽兩跳平均得分，較上站14.734奪金分數更高，但今晚在決賽挑戰7名強手前，這港將表明只會着眼改善新動作：「資格賽同樣是正常發揮，但還是有小問題出現，我會繼續努力，繼續改善動作質量。」

黃曉盈無緣平衡木決賽

港隊昨日亦派出多名運動員出擊，「大師姐」黃曉盈相隔多時再戰國際賽，在平衡木資格賽做出11.450分，排名12位，錯過前8合演的決賽。而小將陳卓琳則只以11.300分，位列17名，在自由操亦未能闖進決賽。而另一男隊小將吳家祺在跳馬只列19名，兼戰自由操則只排名32位，同樣無緣決賽。