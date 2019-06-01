體壇快訊：張敬樂環太原賽名列14

永倫挫南青5戰全勝

衛冕的東方龍獅隊昨於甲一籃球聯賽，憑星級控衛艾利諾獨取25分，以81：67大勝有劉凱濤攻入27分的標準福建。而「黃金戰隊」永倫亦有泰那取得全場最高的25分，以82：72輕取南青，錄得5戰全勝。

南區劉學銘蘇沙離隊

冠忠南區宣布，劉學銘、卡拉錫及蘇沙等5名球員將會離隊。入圍港足初選的劉學銘傳將投東方龍獅，明年中可入籍港足的蘇沙或投傑志。夢想FC亦落實6名外援將離隊。

挪威小將世青盃入9球破紀錄

烏克蘭昨於世青盃D組逼和尼日利亞，與美國隊分列首、次名出線16強。C組方面，挪威隊憑名將之後的前鋒艾寧夏蘭特，破紀錄單場攻入9球，以12：0狂數洪都拉斯隊，但終只得第3位，需待今晨餘下兩組賽事結束方知能否晉級，同組烏拉圭隊與新西蘭隊則攜手出線。

路維養傷4周 歐國外難領軍

德國隊主帥路維昨公布因做運動時發生意外受傷，需休養4周，未能在本月領軍出戰2020年歐國盃外圍賽C組賽事。德國隊將於9日先作客白羅斯，再於12日迎戰愛沙尼亞。