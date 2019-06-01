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2019年6月1日星期六
熱刺紅軍決戰歐洲之巔 兩軍處收成期 瘋搶戰術勢成關鍵
雲耶馬奧歷治內訌 肯尼亞掀足球熱潮
爭冠前夕心無雜念 普帥：現思考個人問題會羞愧
熱刺躉林嘉緯讚利物浦冠軍相 「反勝巴塞說服力太強」
兩大神鋒爭當最強射手 沙拿冀凱旋一雪前恥 孫興慜圖奪冠創韓史
艾利臣比加：同情卡利奧斯上屆決賽遭遇
決賽六度鎩羽而歸 高普不信被詛咒誓破宿命
賽前花絮：10萬英球迷赴馬德里
本報編輯預測賽果
速龍擒勇士先拔頭籌 綠葉發威奠勝 客軍近5年總決賽頭場首負
利安納作餌分配得分重任 速龍主帥納斯應記一功
黃杜配深圳混雙爭冠 連退日本朝鮮 今決戰中華台北
彼絲高娃爆冷出局 費達拿晉16強
干地掌帥印 國米:領球會返歐洲頂峰
拉莫斯願留皇馬至掛靴
河床3蛋贈帕拉尼恩斯 3奪南美超級盃
中國女排抵港 今紅館外出席簽名會
體壇快訊：張敬樂環太原賽名列14
電視精選
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中國女排抵港 今紅館外出席簽名會
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【明報專訊】中國隊（圖）前晚戰畢世界女排聯賽澳門站，昨早挾分站3戰全勝姿態強勢抵港。主力朱婷、張常寧等全部在列，大軍今日於賽場紅館外出席簽名會，亦會與本地排球女將交流，直至下周二起爭取香港站冠軍。
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熱刺紅軍決戰歐洲之巔 兩軍處收成期 瘋搶戰術勢成關鍵
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