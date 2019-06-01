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中國女排抵港 今紅館外出席簽名會

【明報專訊】中國隊（圖）前晚戰畢世界女排聯賽澳門站，昨早挾分站3戰全勝姿態強勢抵港。主力朱婷、張常寧等全部在列，大軍今日於賽場紅館外出席簽名會，亦會與本地排球女將交流，直至下周二起爭取香港站冠軍。

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