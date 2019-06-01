速龍擒勇士先拔頭籌 綠葉發威奠勝 客軍近5年總決賽頭場首負

首次殺入NBA總決賽寫下加拿大籃壇歷史的速龍，昨早只曾4次落後予勇士，且首節末段起便一直領先，雖然主將利安納是役被對手嚴防夾擊，全場14投僅5中入23分，不過一眾「綠葉」球員表現出色，其中大前鋒施亞琴手感火熱，全場17投14中，攻入全隊最高的32分。而中鋒馬克加素爾雖在末段6犯離場，但全場攻守表現出色，全場10投6中攻入今季個人季後賽新高20分。至於後備奇控衛雲維列特延續上輪東岸決賽鬥公鹿的佳態，8投5中入15分。最終球隊以118：109擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里取34分的勇士，場數領先1：0。

施亞琴取全隊最高32分 歸功教練指示

賽後施亞琴坦言是役手感佳：「是役我手感不俗，且教練要求我嘗試取得更多容易得分，因此我便不斷找機會殺入籃底附近起手，這是我此前較少執行的事情。」而他更不忘感謝現場球迷的熱烈打氣，形容球迷對他們的支持「達到瘋狂狀態」。而利安納則指：「勇士是一支很好的團隊，有高智商及天才的球員，但我們知道他們也是人，己隊絕對有能力去挑戰他們。」

事實上，這是勇士連續5年殺入總決賽以來，首於第一戰落敗。陣中球星基利湯臣指：「我們的目標是在首兩戰作客至少贏一場，因此我們仍會為目標進發，我相信己隊將會作出回應。」而祖利蒙特格連坦言球隊是役發揮不理想，相信球隊會不斷進步。

卡辛斯復出 杜蘭特伊古達拉下仗勢缺陣

此外，勇士中鋒卡辛斯昨仗傷癒復出但僅上陣8分鐘入3分，而小前鋒伊古達拉是役左腳觸傷舊患退下火線，傷勢未明。至於續缺陣的球星杜蘭特則料仍未能趕及在香港時間下周一早上的第2戰復出。