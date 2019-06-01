兩大神鋒爭當最強射手 沙拿冀凱旋一雪前恥 孫興慜圖奪冠創韓史

（賽制：決賽一場過分勝負，賽和則加時30分鐘，若仍賽和則互射12碼分勝負）

去年決賽傷出 沙拿盼踢足全場兼奠勝

今次是利物浦連續兩年躋身歐聯決賽，去年決戰負皇家馬德里1：3是沙拿的噩夢，這埃及球星被敵衛沙治奧拉莫斯摔倒弄傷肩膀，只比賽31分鐘便退下火線。沙拿說：「我希望今次能踢足全場。我現在心情非常興奮，希望球隊能取得好的賽果和奪標。」他今季整體狀態雖遜於去季，但仍在英超入22球，與狀態大勇的隊友沙迪奧文尼，以及阿仙奴的奧巴美揚榮膺最佳射手。

被問及明晨為紅軍奠定的問題時，沙拿回答說：「它並非夢境。我希望它是事實。我渴望決賽建功。雖然利物浦現在的經驗勝過上屆，但碰任何決賽對手都是硬仗，尤其是熱刺也來自英格蘭。」

沙拿的歐聯冠軍夢攔路虎很可能是敵鋒孫興慜，後者被德國名宿馬圖斯稱讚是世界級前鋒，特點是「他的所有動作幾乎在高速下完成，技術、射門和走位都非常優秀」。網站Goal.com 撰稿員Ritabrata Banerjee 則特別提到，孫今季歐聯上陣11次，4個入球全在淘汰賽中出現，證明是熱刺關鍵人物。

孫興慜淘汰賽4度破門證舉足輕重

事實是熱刺箭頭哈利卡尼今季屢次受傷，其間掛帥的孫表現可人，以12個英超入球成為球隊次席射手，已證明能獨當一面，倘今仗再下一城，相信更炙手可熱。

利物浦中堅華基爾雲迪積克便稱，卡尼上陣與否不會影響部署，因為「熱刺還擁有很多能改變戰局的球員。他們是孫興慜、洛蘭迪及盧卡斯莫拉，他們的踢法截然不同，我們都需加以防範」。然而，在巴西隊昨落實23將備戰美洲國家盃中，英超入10球的莫拉卻名落孫山。他在歐聯4強次回合「戴帽」，令熱刺作客淘汰阿積士。

值得一提的是，若孫此役掛帥及獲勝，便可趕過曼聯名宿朴智星，成為首名取得這成就的韓國球員。朴智星於2008年的決賽互射12碼挫車路士中缺陣；2011年決賽雖上陣卻負巴塞隆拿得亞軍。