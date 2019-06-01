熱刺紅軍決戰歐洲之巔 兩軍處收成期 瘋搶戰術勢成關鍵

now643台、有線616/656台、無綫myTVSuper303台 明晨03：00直播 地點：萬達大都會球場（馬德里市）

重要的事，因為總有人慣性忽視，所以不怕講多幾次。一再強調，盃賽的偶然性較強，倘因着今季歐洲兩大盃賽決賽席位由英超隊伍包辦，立即神經反射過度吹噓什麼盛世，挖空心思列舉所謂元素，一旦來年合共僅得一兩隊入四強，落得膠味濃扮失憶就無謂了。事實上，以今屆歐聯淘汰賽反轉再反轉的頻率和幅度，視為指標就更欠缺基礎。當然，偶然也有必然，譬如馬德里雙雄及祖雲達斯無論人腳或戰術俱陷入樽頸，拜仁慕尼黑則開始轉型而未找到平衡點，拉近了列強距離而令偶然的發生機率提高，讓高普與普捷天奴的數年栽種迎來收成時刻。

正如柏高曾反覆提及，摩連奴式佛系防守及雲格式無視防守，在爭標層面難有生存空間，是以阿仙奴重新引入壓迫及防禦結構後，今季殺入歐霸決賽，只是輸給個人能力更高、壓迫效率與隊形水平相若甚或更勝一籌的車路士。同樣地，高普與普捷天奴一路走來戰術風格明確不變，首先建立前場逼搶與高位防線的根基，接着因應環境及人腳特點微調，待確定真有不足才買人，組軍方針清晰一致：共通點為軍容相對年輕之餘，亦極力避免收購大牌球星。

普帥圍繞卡尼建立戰術成效顯著

這個共通點是否關乎財力，外人不得而知，卻肯定屬戰術能夠順利執行的必備條件。換個角度說，兩軍會師歐聯終極戰，人腳年輕並非原因而是表徵，皆因只有年輕當打有活力，方有體力支撐高強度壓迫；而已成名的球星，固然一般年紀偏大，難望高峰在未來，更大隱憂乃其ego未必願意徹底相信教頭、貫徹指令，從而導致骨牌效應全盤散晒。此處絕非認為整體跟個人是mutually exclusive，相反更屬相輔相成，只是良將可遇不可求而已，例如哈利卡尼之於熱刺及普捷天奴。

由舒活提拔上一隊而留給普捷天奴的卡尼，他的存在，決定了同屬瘋搶的熱刺及紅軍於實質進攻模式出現差異。相比羅渣士留給高普的羅拔圖法明奴，專長為啟動高位壓迫的本能，是以四強次回合用韋拿杜姆串演中鋒也可產生類似功用，卡尼的射術、柱躉策應等傳統中鋒能力無疑遠勝，普捷天奴圍繞他而建的攻擊系統，演變成鼓勵中前場球員從不同channel集體後上打盲眼位，論在final third的配合稍優於紅軍。

雙方右閘表現力足左右大局

紅軍進攻之本固然首要為瘋搶的密度及強度，然後是用法明奴的足球智慧拉走協防的敵衛，為邊路創造單對單或二打二的突破機會，當中包括了左右二閘近乎playmaker級數的高質傳送。是的，雙方兩閘，尤其右閘，隨時是獎盃誰屬的關鍵。熱刺的捷比亞去季憑七旋斬打響名堂，但似是世界盃虛耗過度，今季多次因其誤傳或防守出錯而導致失球，此役恐遭沙迪奧文尼打爆；紅軍的TAA面對孫興慜也不易守，惟漏洞不及捷比亞明顯。至此憶起高普入主紅軍的首演跟熱刺鬥搶，守和當贏咗，如今卻獲視為奪標熱門，不管結果如何，也算是一個章節的最佳終局吧。

文：蘇柏高