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港沙排全國賽首摘銅

【明報專訊】香港沙排女將江卓儀／杜詠彤前天創歷史，首度闖進全國大滿貫南通站4強，雖不敵八一南昌二隊跌入季軍戰，但昨早以局數21：17、21：18擊敗江蘇上海梅林聯隊，爆冷奪銅，創出港女隊最佳成績。

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