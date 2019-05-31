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2019年5月31日星期五
車仔炒廠兵歐霸封王 夏薩特說再見 沙利施治：未知去向
奧斯爾低迷 法比批沒領袖特質
沉淪非一日之寒 阿仙奴前景堪虞
歐霸決賽圖輯
韓球迷料捱夜撐場 孫興慜:努力報答支持
C朗隨葡軍備戰歐國聯
足壇快遞：國米辭退史巴列堤
電視精選
「朱袁張」包辦40分成功臣 今襲港轉戰第3站 女長城3連捷稱霸澳門站
黃杜配今撼日本強敵世巡賽衝牌
港沙排全國賽首摘銅
大坂再反勝險闖32強 中國兵團全下馬
體壇快訊：張敬樂環太原賽暫列14
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港沙排全國賽首摘銅
【明報專訊】香港沙排女將江卓儀／杜詠彤前天創歷史，首度闖進全國大滿貫南通站4強，雖不敵八一南昌二隊跌入季軍戰，但昨早以局數21：17、21：18擊敗江蘇上海梅林聯隊，爆冷奪銅，創出港女隊最佳成績。
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車仔炒廠兵歐霸封王 夏薩特說再見 沙利施治：未知去向
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