「朱袁張」包辦40分成功臣 今襲港轉戰第3站 女長城3連捷稱霸澳門站

朱婷回歸首次打足全場

「女長城」在兩天澳門站連勝泰國隊及比利時隊，但剛從土耳其歸隊不久的主攻朱婷，只在首戰短暫登場。昨晚煞科迎戰韓國隊，中國隊強陣出擊，由奧運冠軍功臣朱婷、袁心玥及張常寧正選，配合龔翔宇及小將楊涵玉。首局這支東道主初段一度與對手拉鋸，第二次技術暫停後站穩陣腳拉開比數，終以25：21先拔頭籌。緊接郎家軍再大勝25：12，第3局勝利在望之際，換入小將胡銘媛及另一主力曾春蕾上場，仍以25：11奠勝，錄得3連捷稱霸澳門站，經兩站後以6戰4勝暫居總成績第5位。

兩站6戰4勝暫列第5位

朱婷歸隊後首度打足3局，全場獨取11分，張常寧及袁心玥更有17及12分進帳。前者今晨率軍轉戰香港站前，表示終見中國女排打出風格。而敵軍韓國隊教練及隊長在賽後記者會，大讚中國女排為世界最佳球隊，該隊意大利籍教練被記者要求與郎平合照時，更笑稱等了這機會20年。不過，郎平一貫淡然：「對手防守和發球，是我們必須學習及改善。近期我們集中精力試陣，希望可以盡快磨合最佳陣容。」她又表示，中國隊以原班人馬來港，備戰下周二在紅館上演一連3天的香港站，冀寓戰於操加快磨合，同時改善一傳問題。

明報記者 鄭嘉慧澳門直擊