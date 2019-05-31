車仔炒廠兵歐霸封王 夏薩特說再見 沙利施治：未知去向

大勝4:1 基奧特倒戈傳射居功

車路士與阿仙奴昨晨會師阿塞拜疆，可容納6.8萬人的巴庫奧運球場最終只得約5.1萬人入場，僅佔75%，亦見證兩隊半場互無紀錄。倒戈的車路士前鋒基奧特則易邊後4分鐘插水式頭槌頂破施治（圖b左）的十指關，隊友柏度洛迪古斯及夏薩特其後在12分鐘內共入3球，即使阿仙奴後備伊禾比曾射入世界波追近，車路士仍贏4：1，繼2013年後再度奪歐霸冠軍，下季可以種子身分參戰歐聯，兵工廠則連續3年失落歐聯參賽資格，教頭「歐霸專家」艾馬利則首次決賽告負。車路士奪冠亦令法甲季軍里昂直入來季歐聯分組賽。

夏薩特:盼下季歐聯碰車仔里爾

昨仗獨取兩球兼助攻的夏薩特，在頒獎前接受電視台訪問，透露其去向將於未來數日落實：「我想這是我最後一場了，現在取決於兩間球會，我只是在等待。」這名28歲比利時國腳勢今夏轉會皇家馬德里，完美結束7年「藍戰士」生涯。夏薩特亦明言希望球場再見：「我希望在下季歐聯，可以碰上（前球會）里爾及車路士。」昨仗隊長艾斯派古達則祝願夏薩特「在皇馬亦能贏得獎盃」。

相對於夏薩特，37歲門將施治告別戰倒戈縱4次飛撲，但後防失誤蓋過其表現，令他無緣冠軍下「收山」。他完場時一度流淚，稱已竭盡所能，不為自己表現後悔。施治是捷克國家隊上陣次數最多的球員，是車路士於英超四度封王及2012年首奪歐聯的功臣。他2015年結束11年史丹福橋生涯，轉投阿仙奴，但近月有傳他季尾掛靴後，將回車路士出任體育總監。他再作澄清：「6月30日前，我還是阿仙奴的球員。人們都忘記了我曾說過，在此之前，我不會決定去向。」

沙利亦同樣不知下季去向，但他疑有明確取態：「我愛英超，很幸運可在車路士。我認為自己值得留隊，但單純我的意願並不足夠。」這名60歲教頭稱會再與球會商談前途。有傳他是意甲勁旅祖雲達斯的新帥首選，車路士後衛大衛雷斯則希望對方留隊。