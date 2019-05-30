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2019年5月30日星期四
勇士爭3連霸誓響頭炮 總決賽首戰作客速龍 缺杜蘭特冀6連勝
軒達臣：反勝巴塞靠高普賽前激勵
保亞斯重執教鞭接掌馬賽
尼馬訓練傷膝 美洲盃上陣成疑
皇馬主席：拉莫斯要求轉戰中國
拿度輕鬆闖32強 40歲卡洛域成最年長贏家
千禧後李盈瑩取15分 中國女排濠江兩連勝
港沙排雙姝全國賽首晉4強
體壇快訊：李皓晴世巡賽深圳站女單敗陣
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【明報專訊】（請看附圖）
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