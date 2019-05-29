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2019年5月29日星期三
英超倫敦雙雄 歐霸內訌爭冠 沙利夏神勢演車路士告別戰 艾馬利冀領阿仙奴闖歐聯
三獅歐國聯徵卡尼 普帥：歐聯上陣成疑
雲格戰慈善賽扭過施丹成熱話
維拉挫打比郡 事隔3年返英超 泰利贏舊隊友林柏特 助教身分領軍升班
西甲西乙11職球員涉操控球賽被捕
意軍點兵備戰歐國外 文仙尼續棄巴洛迪利
佐高域闖64強 劍指冠軍創神話
中國女排澳門站首戰輕取泰國
體壇快訊：惠龍兒助南華4連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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