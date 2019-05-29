體壇快訊：惠龍兒助南華4連勝

柏林聯下季戰德甲

德甲升降班附加賽昨演次回合，柏林聯主場以0：0賽和史特加，總比數2：2，前者以作客入球優惠升班，成為史上第5支參戰德甲的前東德球會，史特加則歷來第3次降班。

曼城班主表親入主紐卡素

阿布扎比皇室成員Sheikh Khaled昨透露，與紐卡素班主艾殊利達成協議，將買入對方股權，正式入主「喜鵲」。熱愛足球的Khaled前年曾洽購利物浦惟未能成事，而他亦是曼城班主Mansour的表親。

國足熊貓盃兩連敗出局

國足U18昨在中國足協舉辦的熊貓盃四角賽，以0︰2不敵泰國U18，兩戰全敗後篤定包尾，最後一仗將撼兩戰全勝居首的韓國U18。另外，有國足射手武磊效力的愛斯賓奴，昨宣布因備戰下屆歐霸外圍賽，取消今夏來華與巴黎聖日耳門的友賽。

新西蘭烏拉圭世青盃出線

世青盃C組昨續演次輪，新西蘭U20以2：0輕取挪威U20，與同日以2：0挫洪都拉斯隊的烏拉圭隊，分列首、次名提早晉16強。烏克蘭隊則在D組以1：0小勝卡塔爾隊，兩連勝後首名出線。