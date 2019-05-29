英超倫敦雙雄 歐霸內訌爭冠 沙利夏神勢演車路士告別戰 艾馬利冀領阿仙奴闖歐聯

車路士vs.阿仙奴 now643台、有線616/656台、無綫myTVSuper303台 明晨03：00直播

車路士今季不穩，惟仍以英超季軍衝線，可參戰下季歐聯，聯賽盃則屈居亞軍，令領隊沙利執教生涯仍缺錦標，明晨之戰本是零的突破好機會，卻傳出目前年薪500萬鎊的他，已與祖雲達斯達成年薪加至620萬鎊的加盟協議，或不利軍心，而恐更致命的是，主力夏薩特對轉會皇馬一事支吾以對。

夏薩特暫忘個人前途 盼助球隊凱旋

夏薩特說：「若這是我在車路士的最後一戰，我只會着意爭標，個人有否入球不重要，獲得最後一個冠軍是美好的。今次是一場歐洲賽事，對我、球會、領隊和球迷都很重要。當你出席一場決賽，便不會計較它是什麼賽事，只會想着爭勝，將冠軍獎盃帶回去和慶祝。今次決賽後，拭目以待好了。」惟他強調不會改投其他英超球隊。事實是「銀河艦隊」會長皮里斯對收購夏薩特已宣之於口：「我沒說謊，希望他今年能來到馬德里。我們過去數年都想簽入他。」

艾馬利3奪歐霸成廠兵優勢

將帥疑有離心外，車路士更鬧中場荒，膝傷的尼高路簡迪很可能避戰，球隊或只餘佐真奴費路、巴克里及高華錫3個中場可用。阿仙奴的優勢較明顯，他們由艾馬利領軍，他在2014至16年率領西維爾三奪歐霸，加上今季英超只奪第5名，參戰下季歐聯的唯一途徑是揚威歐霸，而兵工廠在2015和17年的社區盾和足總盃決賽，與車路士交手均勝出。

令「兵工廠」遺憾的是，中場米希達利恩因祖國亞美尼亞，與此役主辦國阿塞拜疆交惡，肯定不會隨隊，而歐洲足協已決定，賽前賽後均禁止阿仙奴球員穿上印有支持「米希」字句的T恤。