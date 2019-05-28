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鄭文傑場地障礙世盃成都站奪冠

【明報專訊】香港賽馬會馬術隊成員鄭文傑（圖）昨出戰場地障礙世界盃中國聯賽成都站，在1.5米世盃級別決賽做出零罰分，力壓澳洲隊、英國隊等騎手，摘下分站冠軍，是繼林立信上月稱霸天津站後，再有港將奪標。

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