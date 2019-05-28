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2019年5月28日星期二
石偉雄體操世盃摘金 克國站演新動作 苦等10年首度封王
阿特蘭大闖歐聯創隊史 煞科日取勝 偕國米前4衝線
紅軍蜂兵落實訪港名單 兩軍名宿下周獻技
簡迪訓練傷膝勢無緣歐霸決賽
曼聯三冠名宿大勝拜仁 蘇帥笑指史譚朗尼莊臣乃防守核心
禾琪反負出局 拿度輕勝晉次圈
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鄭文傑場地障礙世盃成都站奪冠
體壇快訊：伍家麒俄國飄移賽分站奪亞
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鄭文傑場地障礙世盃成都站奪冠
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【明報專訊】香港賽馬會馬術隊成員鄭文傑（圖）昨出戰場地障礙世界盃中國聯賽成都站，在1.5米世盃級別決賽做出零罰分，力壓澳洲隊、英國隊等騎手，摘下分站冠軍，是繼林立信上月稱霸天津站後，再有港將奪標。
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