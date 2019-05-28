石偉雄體操世盃摘金 克國站演新動作 苦等10年首度封王

27歲體操港將石偉雄昨於克羅地亞出戰世界挑戰盃，在首個動作做出14.667分，其後首次於比賽做出「李世光跳」笠松轉體270度後空翻兩周，順利完成這難度評分達6.0分的動作，再取得14.800高分，終以平均分14.734分，以近0.3分優勢力壓意大利隊對手，征戰10年來首奪世界盃金牌。

賽前赴廣州波蘭特訓見成效

自去年夏天亞運冧莊奪金後，「石仔」埋首鑽研新動作，並計劃在10月世界賽，首次演練以爭取明年東京奧運資格。其間他曾於廣州閉關訓練，回港領取香港傑出運動員獎項後，再在上月轉赴波蘭集訓一個月。不過，這港將在出發波蘭前與教練商討後，決定提早在此站世界盃試煉，為於世界賽爭取明年奧運資格寓賽於操。不過，在迎接世界賽前，他稱：「首次用新動作，壓力很大，最終都順利完成，但當中有很多瑕疵，會努力改善。」

劍指奧運資格 世界挑戰盃冀再奪金

石仔在賽後感激烏克蘭籍教練Sergiy、家人支持、裁判專業意見，亦有體院幕後團隊及教練團協助，又特別答謝亞運後正式再任他教練的Sergiy，讚揚對方是最佳教練。石仔寄望如2012年倫敦奧運一屆，借世界賽取得奧運資格，但若選手在3站計算奧運積分的世界盃能奪金，同樣可取下奧運入場劵。他將在下周日再戰斯洛文尼亞世界挑戰盃，爭取再踏頒獎台。