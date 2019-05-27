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2019年5月27日星期一
速龍闖總決賽創加國歷史 連贏4場反勝公鹿奪東岸冠軍 終極決戰撼勇士
速龍賭博眼光獨到 利安納打出MVP身價
巴塞西盃負華倫5連霸夢碎 美斯被批難當救星
傳神戶斟介雲格掌帥印
些路迪連續3季膺本土三冠王
士砵亭囊括葡國兩盃賽冠軍
姬爾芭一輪遊 費達拿過關
中國女排抵濠江備戰世界聯賽
體壇快訊﹕俞雅欣台北奪金兼再創港績
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【明報專訊】（請看附圖）
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