體壇快訊﹕俞雅欣台北奪金兼再創港績

馮嘉豪環日賽列青年組第9

香港單車隊昨於東京出戰環日本多日賽壓軸一站，男將劉允祐及馮嘉豪各奪分站39及42名，後者總成績位列陣中最佳的24名，並以青年車手第9名收官，隊友趙昊燊及劉允祐則在總成績排37及68名。

中國隊大勝日本重奪蘇迪曼盃

中國羽毛球隊重奪失落一屆的蘇迪曼盃。他們晉級過程僅失1場，決賽在男雙先拔頭籌，陳雨霏及石宇奇亦在單打先後反勝山口茜及桃田賢斗，以3：0大勝日本，第11次捧盃。

咸美頓獻摩納哥冠軍予羅達

咸美頓在世界一級方程式賽車（F1）摩納哥站末段雖受車胎損耗影響，但仍贏得個人本季第4個分站冠軍，他賽後將勝仗致送給日前離世的前世界冠軍羅達。其隊友保達斯則在維修站與紅牛車手韋斯塔本碰撞，被法拉利維迪超前，僅得季軍。韋斯塔本則因意外被罰5秒，跌至第4。

打比郡升班決賽撼維拉鬧後衛荒

英冠升班附加賽決賽今晚在溫布萊球場上演，由阿士東維拉碰打比郡，後者有史葛馬龍停賽，後防拍檔居迪斯戴維斯及奇治科斯也受傷，聯賽兩次交手則共吞7蛋，領隊林柏特更盛傳將是車路士新帥。