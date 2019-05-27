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中國女排抵濠江備戰世界聯賽

【明報專訊】世界女排聯賽澳門站明日起一連3天上演，中國隊（圖）昨日續有領隊兼名宿賴亞文，帶領曾春蕾、林莉等球員趕抵濠江，匯合前天已抵埗的郎平備戰。大軍今日將出席交流活動，明晚先出戰泰國隊。

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