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士砵亭囊括葡國兩盃賽冠軍

【明報專訊】葡萄牙聯賽盃盟主士砵亭（右），昨晨在葡萄牙盃決賽與波圖戰罷90分鐘各一言和，加時後各入一球下打和2：2，終在互射12碼險勝5：4封王，成為本土盃賽「雙冠王」。

（法新社）

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